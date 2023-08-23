В развитие ОЭЗ "Новгородская" две компании намерены инвестировать около 600 млн рублей

В планах создать 170 новых рабочих мест

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 августа. /ТАСС/. Инвестиции в размере 600 млн рублей вложат две компании, получившие статус резидентов особой экономической зоны "Новгородская", сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале.

"Еще две компании получили статус резидента особой экономической зоны "Новгородская". Для региона - это 600 млн рублей инвестиций и 170 новых рабочих мест", - отмечается в сообщении.

Компания "ХСТ" откроет предприятие по выпуску суперконцентратов на основе полимеров уже в начале 2024 года. А компания "Энерготэк" запустит в ОЭЗ производство кабелезащитных систем до конца 2023 года.

По словам гендиректора ОЭЗ Артура Аюпова, особенность этого проекта в том, что 50% продукции будут покупать другие резиденты особой экономической зоны. Без сырья ООО "ХСТ" им будет сложно наладить свои производства.

"Теперь общее количество резидентов в особой экономической зоне увеличилось до семи", - подытожил Никитин.

Первые два, ООО "Префабрика Северо-Запад" и ООО "Новгородские электросистемы", построят заводы по производству домокомплектов и комплектных распределительных устройств и трансформаторных подстанций, соответственно. Также статус резидента закреплен за АО "Новые трубы", ООО "Завод промышленного оборудования" - крупнейший оптово-розничный продавец электротехнического оборудования и ООО "Маршалл ФТ" - производство автофильтров.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал 8 июля 2021 года постановление о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Новгородской области. Площадь ОЭЗ составит 185 га. На ее территории планируют открыть предприятия по производству электрического оборудования, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники, а также запустить заводы по производству домокомплектов из тяжелого и легкого бетона, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов. Территория уже частично оснащена инженерной и транспортной инфраструктурой. Это первая создаваемая в регионе ОЭЗ.