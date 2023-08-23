Индекс Мосбиржи перешел к снижению на вечерней сессии

По данным 19:55 мск, индекс Мосбиржи составлял 3 143,83 пункта

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) демонстрирует снижение на вечерней сессии, свидетельствуют данные биржевой площадки.

По данным 19:55 мск, индекс Мосбиржи составлял 3 143,83 пункта (-0,65%). В 21:41 мск индекс Мосбиржи резко начал опускаться до 3100,22 пункта (-2,02%), а к 22:15 мск немного замедлил снижение до 2% и находился на отметке 3100,83 пункта.

Ранее сообщалось, что бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился в среду вечером в Тверской области. По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился предприниматель Евгений Пригожин. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.