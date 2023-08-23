ДНР подписала с компанией "Могилевлифтмаш" соглашение об открытии сборочного производства

Делегация Донецкой Народной Республики также посетила крупнейшее производство текстильной продукции в Белоруссии компании "Моготекс"

ДОНЕЦК, 23 августа. /ТАСС/. ДНР подписала соглашение с Могилевским лифтостроительным заводом об открытии на территории республики сборочного производства лифтов. Об этом сообщил в среду председатель правительства ДНР Евгений Солнцев по итогам визита делегации республики в Белоруссию.

"С генеральным директором "Могилевлифтмаша" Сергеем Чертковым подписали соглашение о сотрудничестве. Предприятия компании ежегодно выпускают более 14 тысяч лифтов, - написал Солнцев в своем Telegram-канале. - В нашей республике из 7 200 лифтов добрая половина произведена именно на "Могилевлифтмаше". Но 80% уже исчерпали свой двадцатипятилетний срок службы и нуждаются, как минимум, в капитальном ремонте. Обсудили с коллегами возможность создания у нас сборочного производства. Ждем специалистов с ответным визитом, чтобы на месте оценить объем предстоящих работ и определиться с площадкой".

Он добавил, что власти ДНР также готовы предоставить площадки для производства сельскохозяйственного оборудования "Первой промышленной компании" из Белоруссии. "Сегодня в линейке выпускаемой продукции - силосы и зерносушилки, контейнеры для перевозки сыпучих грузов, а также прицепное и навесное сельхозоборудование. В ближайшие несколько лет нам предстоит построить семь элеваторов. Однозначно, силосы будем приобретать здесь. В то же время предложили организовать их производство в нашей республике, готовы предложить несколько площадок", - рассказал Солнцев.

Делегация ДНР также посетила крупнейшее производство текстильной продукции в Белоруссии компании "Моготекс". "Продукция нам безусловно интересна, дал поручение профильным специалистам проработать условия сотрудничества", - отметил глава правительства ДНР.

На встрече с руководством могилевского областного исполнительного комитета Солнцев пригласил в ДНР местные компании. "Между Могилевской областью и ДНР много общего - это два промышленно развитых региона. Мы настроены на серьезное, долгосрочное сотрудничество. Наши белорусские партнеры тоже. Поэтому пригласили представителей могилевских предприятий малого и среднего бизнеса к нам в республику. Окажем всю необходимую поддержку", - заключил он.