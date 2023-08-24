Эксперты из РФ предложили Кубе создать "супербанк" для развития малого и среднего бизнеса

Гаване рекомендовали воспользоваться российским опытом цифровизации налогового контроля и электронного банкинга, объединив эти технологии в рамках цифровой платформы, отметил исполнительный директор Института экономики роста Антон Свириденко

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российские эксперты предложили правительству Кубы создать "супербанк" для развития малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, главы Делового совета "Россия - Куба" Бориса Титова.

В пресс-службе указали, что эксперты Института экономики роста (ИЭР) им. П. А. Столыпина направили вице-премьеру Кубы Рикардо Кабрисасу предложения по реформированию экономики острова. "Сегодня правительство Кубы задумалось о переходе от жесткого государственного регулирования к развитию частной конкуренции, - отметил исполнительный директор ИЭР Антон Свириденко. - Мы предложили воспользоваться российским опытом цифровизации налогового контроля и электронного банкинга, объединив эти технологии в рамках цифровой платформы - так называемого Суперсервиса".

В кубинском варианте единая платформа может включать в себя сервисы как по регистрации новых субъектов, ведению их реестров, уплате налогов, так и по банковскому обслуживанию - открытию счетов, расчетно-кассовому обслуживанию, приему платежей (эквайрингу), сообщили в пресс-службе. "Физическим базисом для Суперсервиса, согласно предложениям, должен послужить специализированный финансовый институт - Банк развития предпринимательства, созданный в партнерстве с одним из российских банков. Именно он должен будет вести реестры субъектов предпринимательства, обеспечивать онлайн-регистрацию, открывать им счета и вести расчетно-кассовое обслуживание (включая международные расчеты), принимать безналичные платежи, перечислять налоги в качестве налогового агента и передавать данные в автоматизированном формате в налоговый орган Республики Куба", - говорится в сообщении.

На этот же специализированный институт предлагается возложить и ответственность за обеспечение кубинского рынка банковскими терминалами и онлайн-кассами в нужном количестве. "Создание Банка развития кратно увеличит возможности контроля за уплатой налогов, позволит резко сократить наличный денежный оборот, приведет к дедолларизации экономики Кубы, - убежден Антон Свириденко. - Кроме того, внедрение платформы создаст базу для анализа экономической ситуации и контроля за ценами".

В пресс-службе также отметили, что заявленные инициативы стали результатом работы российской части двустороннего Совместного центра по содействию экономической трансформации кубинской экономики, который был создан по итогам меморандума, подписанного в ходе заседания российско-кубинской межправительственной комиссии.