В Петербурге стартует международный железнодорожный салон "PRO//Движение.Экспо"

Участие в мероприятии подтвердили более 100 российских и иностранных компаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Международный железнодорожный салон пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" стартует в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходит впервые здесь, оно продлится с 24 по 27 августа, основной площадкой салона выступает Музей железных дорог России.

В этом году в рамках деловой программы пройдет два демо-дня индустриальных центров компетенций "Железнодорожное машиностроение" и "Железнодорожный транспорт и логистика". Всего запланировано более 10 мероприятий: дискуссии, пленарное заседание, круглые столы, награждения победителей конкурса ОАО "РЖД" и подписания соглашений. Более 100 российских и иностранных спикеров и экспертов примут участие в сессиях, организованных в офлайн- и онлайн-форматах, сообщается на сайте мероприятия.

Двухдневная деловая программа, которая пройдет 24 и 25 августа, включает несколько пересекающихся треков: технологический суверенитет, беспилотные технологии, импортонезависимость в железнодорожном машиностроении и цифровых технологиях, пассажирский подвижной состав, таланты для отрасли. Темой пленарной дискуссии 25 августа станут "Перспективы развития транспорта и железнодорожного машиностроения. Образ 2030".

Свое участие подтвердили более 100 российских и иностранных компаний, в том числе производители подвижного состава, железнодорожного оборудования и комплектующих, специалисты в области строительства и обеспечения безопасности на железных дорогах, инжиниринга и дизайна, среди которых: ОАО "РЖД", АО "Трансмашхолдинг", группа ПТК, АО "Синара - транспортные машины", НПК "Объединенная вагонная компания", группа компаний 1520, АО "Фирма "Твема", АО "Алтайвагон", АО НПЦ Инфотранс, группа компаний "Ключевые системы и компоненты", АО "Радиоавионика", ООО "УК РМ Рейл" и другие.

Производители подвижного состава и грузового железнодорожного транспорта продемонстрируют более 30 натурных образцов техники. В этом году ведущие компании-производители представят новейшие отечественные разработки железнодорожного машиностроения. Экспозиция выставки займет более 4 тыс. кв. м в павильонах и на открытой площадке и более 1 тыс. погонных м на рельсовом полотне.

Традиционно, в последние дни салона 26 и 27 августа пройдет фестиваль "День открытых дорог" - праздник для всей семьи с творческими мастер-классами, лекциями и викторинами. Впервые жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть парад поездов - динамический показ ретротехники и современных моделей железнодорожного транспорта.

О салоне

Международный железнодорожный салон пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" - крупнейшая на территории России и СНГ выставка техники и технологий, используемых на рельсовом транспорте. Традиционно, параллельно с выставкой проходит крупная научно-практическая конференция, в которой принимают участие представители сообщества железнодорожников и машиностроителей из разных стран.

В 2021 году международный железнодорожный салон пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" посетило более 7 тыс. участников в деловые дни и более 15 тыс. гостей в "День открытых дорог".