Бразилия предложила Аргентине заменить доллар юанем в двусторонней торговле

Планируется, что гарантом по торговым операциям будет выступать государственный банк Banco do Brasil, уточнил бразильский министр финансов Фернанду Аддад

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Бразилия предложила Аргентине использовать китайский юань в качестве гарантийного инструмента в двусторонней торговле вместо доллара. Об этом заявил в среду бразильский министр финансов Фернанду Аддад.

"Мы уже направили аргентинскому правительству предложение о гарантиях бразильского экспорта в юанях со стороны", - сказал он в ходе пресс-конференции. Как уточнил министр, речь идет о том, чтобы государственный банк Banco do Brasil выступал гарантом по торговым операциям.

По словам Аддада, такая схема обеспечивает интересы национального бизнеса и удовлетворяет требованиям регулятора.

В конце апреля министр экономики Аргентины Серхио Масса сообщил, что в условиях ограниченных долларовых резервов страна использует предоставленный Китаем своп для оплаты импорта в юанях, а не долларах. В июне Буэнос-Айрес впервые использовал юани для оплаты долга перед Международным валютным фондом в иностранной валюте.