В Приморье пострадавшим от ЧС предпринимателям предложат субсидии и льготные микрокредиты

В частности, компании со штатом более пяти человек получат до 1 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Пострадавшие от подтоплений предприниматели в Приморье в качестве мер поддержки смогут получить субсидию на возобновление деятельности, льготные микрокредиты и средства на обеспечение временной занятости сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства по итогам первого заседания штаба по поддержке пострадавших от ЧС предпринимателей.

"В качестве одной из ключевых мер финансовой поддержки бизнеса предложена разовая субсидия на возобновление предпринимательской деятельности: до 500 тыс. рублей - компаниям со штатом до пяти человек включительно и до 1 млн рублей - со штатом более пяти человек. Соответствующее положение находится на стадии согласования. Финансирование можно будет использовать для оплаты аренды помещения, покупки и ремонта станков и оборудования, приобретения оргтехники и мебели, ремонта помещения и оплаты электроэнергии. Еще одна мера поддержки - обеспечение временной занятости сотрудников", - говорится в сообщении.

Субсидию размером до 41 тыс. рублей можно потратить на оплату труда работника за период участия во временной занятости, в обязанности предпринимателя входит обеспечение такой занятости. Кроме того, пострадавшие предприниматели смогут получить льготный микрокредит на сумму до 3 млн рублей сроком до 3 лет под 1-5% годовых. Получить эту меру поддержки можно в Фонде развития Приморского края. Также будет снижен размер комиссии за поручительство Гарантийного фонда Приморского края, с помощью которого можно закрыть до 70% залога при получении кредита в коммерческом учреждении.

"В краевой реестр пострадавшего бизнеса входит уже несколько сотен предприятий. Организации работают в широком спектре отраслей: торговля, грузоперевозки, сельское хозяйство, социальные услуги, образование, здравоохранение и другие. Ущербу подверглись торговое оборудование, продукция, а также занимаемые компаниями помещения. По данным министерства сельского хозяйства Приморского края, на территории региона от подтопления пострадало 321 хозяйство. Специалисты агентства по туризму продолжают взаимодействие с профильным бизнесом из пострадавших районов: на данный момент определены девять компаний, нуждающихся в поддержке", - сообщила пресс-служба.

В локальном реестре пострадавших предпринимателей на территории Уссурийского городского округа зарегистрировано 287 предпринимателей, в Спасске-Дальнем - более 20 предприятий.

В Приморском крае с 3 по 23 августа выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Последнее штормовое предупреждение синоптики объявили на 23-25 августа. Прошедший тайфун "Ханун" заполнил реки так, что теперь в регионе ждут выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.