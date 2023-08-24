Роскачество выявило признаки фальсификации в меде "Перекресток" и Spar

Эксперты также обнаружили несоответствия по показателям глюкозы, фруктозы и сахарозы в меде "Каждый день", "Кедровый Бор", "Лента" и "Частная пасека"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Роскачество выявило нарушения в соотношении фруктозы и сахарозы в меде торговых марок (ТМ) "Маркет Перекресток", Spar и "Медовая Долина", что может свидетельствовать о его фальсификации. Об этом говорится в исследовании Роскачества, с результатами которого ознакомился ТАСС.

"В продукции трех торговых марок ("Маркет Перекресток", "Медовая Долина" и Spar) зафиксированы нарушения норм по соотношению фруктозы и сахарозы. Несоответствие по этому показателю может свидетельствовать о том, что пчел кормили сахарным сиропом, либо о фальсификации, однако не утверждает это напрямую", - говорится в исследовании.

Эксперты выявили несоответствия по показателям глюкозы, фруктозы и сахарозы в меде "Каждый день", "Кедровый Бор", "Лента" и "Частная пасека". Роскачество также проверило содержание канцерогена в меде. Специалисты обнаружили нарушение требований технического регламента в меде "Башкирская медовня", "Башкирские пасеки" и "Потапыч". Еще в двух образцах этот показатель определить не удалось, так как мед оказался мутным, что также является нарушением требований технического регламента.

По данным Роскачества, в мед также могут попасть антибиотики из-за того, что пчеловод не соблюдает инструкцию по применению ветеринарного препарата или использует антибиотики из обычной аптеки. В продукции "Башкирская медовня", "Маркет Перекресток", "Мед Ополья", "Просто Азбука", "Пчельник", "Самокат", "Частная пасека", Globus Vita и Spar обнаружено превышение установленных норм по содержанию фурацилина, который мог использоваться для профилактики инфекционных заболеваний пчел. Роскачество исследовало продукцию на 397 видов пестицидов и нашло следы галоксифопа в меде двух торговых марок. Однако обнаруженные следовые количества находятся на уровне погрешности и не представляют опасности для здоровья человека.

Претендовать на российский знак качества могут две торговые марки меда - "Берестов А. С. Мед каштановый Избранное" из Алтая и гречишный мед "Лесные угодья" из Тверской области.

Реакция производителей и торговых сетей

Производитель продукции под брендом Spar инициировал отзыв продукции из торговой сети и проводит корректирующие мероприятия на предприятии. Производители меда "Лента" и "Маркет Перекресток" направили в Роскачество план корректирующих мероприятий, а производитель меда "Маркет Перекресток" также сообщил об утилизации остатков продукции этой партии. Производитель продукции "Башкирская медовня" уведомил о прекращении работы с поставщиком, а производитель "Мед Ополья" принял меры по устранению выявленных несоответствий.

Кроме того, торговая сеть Spar приостановила продажу продукции исследованных партий, маркетплейс Ozon скрыл карточки товаров, чтобы покупатели не смогли их приобрести. Vprok.ru сообщил, что остатков партии на складах не осталось. Торговая сеть "Ашан" инициировала процесс снятия с полки товара под ТМ "Каждый день".

Об исследовании

Роскачество исследовало 20 торговых марок промышленного меда, закупленного в розничной торговле. В исследовании участвовал гречишный, каштановый, акациевый и липовый мед. Продукция проверялась по 485 показателям безопасности. Исследованные торговые марки меда производятся во Владимирской, Курской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской и Тверской областях, Республике Алтай и Республике Башкортостан.