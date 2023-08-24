В Запорожской области для резидентов СЭЗ из IT и АПК установят налог на прибыль в 0%

Нормативный акт будет принят в ближайшее время, уточнил зампредседателя правительства региона по экономике Андрей Козенко

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Запорожской области намерены утвердить для резидентов свободной экономической зоны ставку налога на прибыль в размере 0% для предприятий АПК по отдельным видам деятельности, а также компаний, ведущих научные исследования и разработку программного обеспечения. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

"Сегодня мы обсуждаем ставки налога на прибыль, у нас он будет дифференцированный, по закону о СЭЗ, мы можем установить налог от 0 до 13,5%. Уже на выходе проект нормативно-правового акта об установлении ставок налога на прибыль, где мы даем ряд преференций и даже ставки налога на прибыль в размере 0% в том числе в сфере сельского хозяйства, например, выращивание зерновых, винограда, плодово-ягодных культур, в сфере научных исследований и разработки программного обеспечения - в отраслях, где мы видим ключевые точки роста для нашей области", - сказал Козенко.

По его словам, нормативный акт будет принят в ближайшее время. "У сельхозпроизводителей по отдельным видам деятельности будет ставка 0% с поэтапным увеличением. Но мы говорим, что инвестор, экономя на платежах в бюджет по налогу на прибыль, может эти средства использовать в дальнейшем в инвестировании, что даст нам большие преимущества в будущем, большие поступления в бюджет. Мы эту нормативную базу утвердим в ближайшие 10 дней", - уточнил он.

Ранее Козенко сообщил ТАСС, что более 50 компаний, претендующих на статус резидента СЭЗ в Запорожской области, подали инвестиционные декларации для рассмотрения властями региона. Ожидается, что до конца 2023 года количество резидентов в регионе увеличится до 300.

СЭЗ на территории новых регионов РФ была создана 24 июня. Соответствующий пакет документов подписал президент РФ Владимир Путин. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.