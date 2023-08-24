В Росатоме сообщили о завершающей стадии испытаний атомного ледокола "Якутия"

Предполагается, что суда будут способствовать открытию круглогодичной навигации в восточном секторе акватории Севморпути

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /ТАСС/. Ходовые испытания атомного ледокола проекта 22220 "Якутия" находятся в завершающей стадии. Об этом сообщил на форуме "Технопром" советник по науке АО "Русатом Оверсиз" (входит в "Росатом") Семен Мушер.

"Уже восемь серийно изготовленных установленных [реакторных установок на] ледоколах "Арктика", "Сибирь", "Урал", и вот сейчас заканчиваются ходовые испытания ледокола "Якутия". Они (реакторные установки - прим. ТАСС) работают", - сказал Мушер.

"Якутия" относится к новым универсальным атомным ледоколам проекта 22220, которые строятся по заказу Росатома и являются самыми большими и мощными в мире. Предполагается, что атомные ледоколы проекта 22220 будут способствовать открытию круглогодичной навигации в восточном секторе акватории Северного морского пути. Сейчас в акватории Севморпути работают три универсальных атомных ледокола проекта 22220: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". В настоящее время продолжается строительство третьего и четвертого серийных ледоколов - "Якутия" (контрактный срок сдачи - декабрь 2024 года) и "Чукотка" (контрактный срок сдачи - декабрь 2026 года).

Ледокол был спущен на воду в ноябре 2022 года. Ранее генеральный директор АО "Балтийский завод" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") Алексей Кадилов сообщал, что при строительстве "Якутии" приходилось в экстренном порядке искать замену импортным деталям.