В Москве появится первый технопарк в сфере пищевой промышленности

В реализацию проекта до конца 2024 года инвестор вложит 617,7 млн руб.

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Технопарк "Рябиновая 44" должен стать первым пищевым технопарком столицы, ему был присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Присвоили статус инвестиционного приоритетного проекта будущему технопарку "Рябиновая 44", который создается в районе Очаково-Матвеевское. Он станет первым столичным технопарком в сфере пищевой промышленности", - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что площадь будущего технопарка составит более 10 тыс. кв. метров. "Там появятся специальная инфраструктура для малого и среднего бизнеса и лаборатории пищевых исследований", - подчеркнул мэр.

Всего в реализацию этого проекта до конца 2024 года инвестор вложит 617,7 млн руб.