В Приморье перекупщики из-за паводка создают ажиотажный спрос на картошку

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства края, в соцсетях появились сообщения о срочной продаже картофеля из пострадавших от тайфуна территорий по цене 40 рублей за кг

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Приморья отмечает создание искусственного ажиотажного спроса на картофель на фоне продолжающегося паводка в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

"В социальных сетях появились сообщения о срочной продаже картофеля из пострадавших от тайфуна территорий по цене 40 рублей за кг. Эта информация не соответствует действительности, в данный момент килограмм картофеля с поля продается по 25-30 рублей. Перекупщики завышают розничную цену, создавая нездоровую конкуренцию", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства края Андрея Бронца.

Он отметил, что в крае недобросовестные предприниматели под видом фермеров создают искусственный ажиотаж по картофелю, тогда как даже с учетом потерь от наводнения картофеля и других овощей в крае достаточно для обеспечения продовольственной безопасности региона. Исходя из потребности, для сохранения баланса на рынке в сентябре планируется завезти в Приморье овощи борщевого набора из Сибири и Камчатского края.

Наводнение в Приморском крае причинило ущерб 320 фермерским хозяйствам. Пострадало почти 35 тыс. га сельскохозяйственных культур, в том числе 21,5 тыс. га сои и около 900 га овощей и картофеля. В крае действует режим ЧС регионального характера.

В Приморском крае с 3 по 23 августа уже выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Последнее штормовое предупреждение синоптики объявили на 23-25 августа. Прошедший тайфун "Ханун" заполнил реки так, что теперь в регионе ждут выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.