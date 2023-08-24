СМИ: на "Фукусиме-1" находится около 1,34 млн тонн радиоактивной и очищенной воды

Эти объемы занимали по состоянию на 3 августа более 1 тыс. стальных баков, сообщила газета Asahi

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Около 1,34 млн тонн радиоактивной и прошедшей очистку воды находится на территории японской аварийной АЭС "Фукусима-1". Эти объемы занимали по состоянию на 3 августа более 1 тыс. стальных баков, сообщила газета Asahi со ссылкой на администрацию атомной станции.

По этим данным, начавшийся в четверг процесс слива этой воды в океан по крайней мере на первом этапе не приведет к радикальному сокращению ее количества. Дело в том, что три реактора АЭС "Фукусима-1", поврежденных весной 2011 года в результате удара цунами, требуют непрерывного охлаждения. Для этого туда постоянно заливается вода, которая затем вытекает через бреши в разрушенных защитных корпусах уже зараженной. Она подвергается очистке и частично вновь используется для охлаждения. Однако в этом процессе постоянно добавляются и новые объемы воды, которую откачивают из океана.

В то же время, по данным Asahi, администрация АЭС в целом намерена завершить процесс сброса воды ориентировочно к 2051 году, когда планируется полностью демонтировать поврежденные энергоблоки.

Сейчас на первом этапе в течение 17 дней предполагается слить в океан около 7,8 тыс. тонн воды. Всего в 2023 финансовом году (завершится 31 марта 2024 года) с атомной станции будет сброшено около 31,2 тыс. тонн в целом очищенной от радиации жидкости. В ней останется только тритий - радиоактивный изотоп водорода. Однако его содержание, как утверждают японские власти, будет в 952 раза меньше предельной нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.