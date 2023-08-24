Между городом Санья на Хайнане и Ханоем запустили прямой авиарейс

Первый рейс по новому маршруту со 118 пассажирами на борту приземлился в международном аэропорту Феникс в ночь на 21 августа

САНЬЯ /Китай/, 24 августа. /ТАСС/. Курортный город Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) запустил прямой международный авиарейс в столицу Вьетнама - город Ханой. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По ее данным, рейсы осуществляются авиакомпанией Vietravel Airlines по обоим направлениям дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Время в полете между двумя городами составляет 1 час 40 минут.

Как отмечается, первый рейс по новому маршруту со 118 пассажирами на борту приземлился в международном аэропорту Феникс в городе Санья в ночь на 21 августа.

В сообщении подчеркивается, что запуск рейса будет содействовать развитию обменов между двумя городами в области туризма, бизнеса и торговли, культуры и других сферах. Отмечается, что в будущем аэропорт Феникс увеличит количество международных рейсов.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. В 2022 году его валовый продукт составил 84,71 млрд юаней (примерно $12,2 млрд). Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса Цельсия, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.