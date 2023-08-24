Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии снизилась на 40%

Она составила 304,4 млрд рублей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО, которая причитается акционерам, за I полугодие 2023 года снизилась на 40% по сравнению с январем - июнем 2022 года и составила 304,4 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка снизилась на 14,6% - до 1,552 трлн рублей. Операционные расходы сократились на 5,6% - до 1,163 трлн рублей, прибыль до налогообложения - на 39,3%, до 370 млрд рублей.

Последний раз компания раскрывала финотчетность по итогам 2021 года. После этого "Газпром нефть" воспользовался разрешением кабмина не публиковать эти данные.