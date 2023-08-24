Эксперт: система управления создаваемого в России циклолета не будет иметь аналогов в мире

Первый полет "Циклокара" запланирован на 2025 год, сообщил руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований Ян Чибисов

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /ТАСС/. Система управления циклолета "Циклон-2", разработка которого ведется компанией "Аэромакс" совместно с Институтом теплофизики Сибирского отделения РАН и Фондом перспективных исследований, не будет иметь аналогов в мире. Об этом сообщил на форуме "Технопром" в Новосибирске руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований Ян Чибисов.

"Сейчас "Аэромакс" пробуют создать тяжелый беспилотный "Циклокар" в проекте фонда "Циклон-2", занимаются тем, что на масштабных демонстраторах отрабатывают систему управления. Такой аппарат требует абсолютно новой системы управления, никаких аналогов быть не может", - сказал он.

Первый полет "Циклокара" запланирован на 2025 год. Именно на базе аэромобиля будет создаваться полноразмерный беспилотный комплекс с циклолетом для ВМФ.

У циклолета есть несколько преимуществ: компактность, низкий уровень шума по сравнению с вертолетом. Кроме того, используемые в нем циклические движители позволяют менять направление вектора тяги на 360 градусов, благодаря чему летательный аппарат обладает повышенной маневренностью. Отличительной особенностью циклолетов является возможность посадки на наклонную поверхность (до 30 градусов) и причаливание к вертикальным поверхностям.