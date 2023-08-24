КНР приостанавливает импорт японских морепродуктов из-за сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

В Главном таможенном управлении Китая обеспокоены риском радиоактивного заражения японских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, экспортируемых в КНР

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Китай приостанавливает с 24 августа импорт морепродуктов из Японии в связи с началом сброса воды с аварийного блока АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом заявило Главное таможенное управление КНР.

"Китайская таможня крайне обеспокоена риском радиоактивного заражения японских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, экспортируемых в Китай, в результате действий Японии [по сбросу воды с АЭС "Фукусима-1" в океан]. <...> Начиная с 24 августа 2023 года (включительно) Главное таможенное управление полностью приостанавливает импорт морепродуктов, местом происхождения которых является Япония", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Авария на "Фукусиме-1" произошла в 2011 году после цунами, которое вывело из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, оно прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.