Биржевая цена газа в Европе упала более чем на 16%

Стоимость опустилась ниже $350 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в четверг снижается более чем на 16% и опустилась ниже $350 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $345,9 за 1 тыс. куб. м, или €30,8 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

При этом торги 23 августа закрылись стоимостью газа на уровне $413 за 1 тыс. куб. м, или €36,786 за МВт·ч.