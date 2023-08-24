ЦБ сообщил об отражении банками более 6,5 млн атак на счета клиентов во втором квартале

В результате мошенники не смогли похитить 911 млрд рублей, отметил регулятор

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Количество атак на счета клиентов, отраженных российскими банками, во втором квартале 2023 года составило 6,5 млн (кварталом ранее - 2,7 млн). В результате мошенники не смогли похитить 911 млрд рублей, следует из "Обзора отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств" ЦБ РФ.

"В апреле - июне злоумышленники совершили 279,7 тыс. операций без согласия клиентов на сумму 3,6 млрд рублей. Размер ущерба по операциям без согласия сократился на 6% по сравнению со средним значением за предшествующие четыре квартала, хотя количество таких операций увеличилось на 28,5%", - говорится в материалах регулятора.

Также увеличилась активность телефонных мошенников. Наиболее распространенной практикой остаются звонки от лжесотрудников ЦБ или якобы работников банков. Регулятор инициировал блокировку 276,8 тыс. телефонных номеров, которые использовались для обмана людей.

Кроме того, Банк России выявил более 8 тыс. сомнительных интернет-ресурсов и передал информацию о них в Генеральную прокуратуру и регистраторам доменных имен для последующей блокировки.

Число фишинговых атак сократилось почти на 40% по сравнению со средним значением за предыдущие четыре квартала.