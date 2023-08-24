Российский рынок акций открылся снижением ведущих индексов

По данным на 10:10 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,73%, индекс РТС - на 0,74%

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует снижение основных индексов, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным биржи на 10:10 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,73% - до 3 123,39 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,74%, до 1 043,36 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 117,02 пункта (-0,93%), а индекс РТС снижался на 1,04% - до 1 040,26 пункта.

К 10:10 мск, курс доллара на Мосбирже находился на уровне 94,32 рубля (+0,06%), евро снижался на 0,12%, до 102,4 рубля. В то же время юань рос на 0,23%, до 12,929 рубля.