Производство промышленной продукции в Литве за 7 месяцев уменьшилось на 6,6%

По сравнению с июнем спад производства за июль составил 4,4%

ВИЛЬНЮС, 24 августа. /ТАСС/. Объем произведенной предприятиями Литвы продукции за семь месяцев этого года уменьшился более чем на 6% (до €20,2 млрд). Об этом сообщило ведущее статистический учет государственное агентство данных.

"Стоимость произведенной в Литве с января по июль промышленной продукции уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 6,6% и составила €20,2 млрд", - отмечается в сообщении.

В течение июля, являющегося последним охваченным отчетом месяцем, спад промышленного производства по сравнению с июнем составил 4,4%.

Как отметило статистическое ведомство, в июле производство лекарств и фармацевтических препаратов уменьшилось на 42,5%, машин и оборудования - на 38%, транспортных средств - на 13,5%, нефтепродуктов - на 11,6%.