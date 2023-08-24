Хайнань формирует 17 субфондов с активами на $1,87 млрд

Регистрация семи субфондов уже завершена

ХАЙКОУ /Китай/, 24 августа. /ТАСС/. Хайнаньский порт свободной торговли формирует 17 субфондов, активы которых в сумме достигают 13,5 млрд юаней ($1,87 млрд). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Субфонд - это часть фонда, отличающаяся особой стратегической направленностью. Она позволяет эффективно формировать различные группы инвестиционных проектов.

По сведениям издания, регистрация семи из указанных структур уже завершена. Эти субфонды были созданы при взаимодействии компании Hainan Caijin Group (HCG) с такими крупными финансовыми институтами, как Банк Китая и Сельскохозяйственный банк Китая.

Как прокомментировала HCG, недавно образованные субфонды уже активно прорабатывают проекты по финансированию ключевых отраслей Хайнаня. В частности, речь идет о современном сельском хозяйстве и растениеводстве, биофармцевтике и альтернативной энергетике.

Для обеспечения высокой эффективности субфондов HCG, как отмечается, намерена сформировать специальную контролирующую организацию. Особое внимание планируется уделять привлечению инвестиций в экологические программы развития. Для усиления потенциала финансирования будут постоянно приниматься меры, нацеленные на оптимизацию основных механизмов работы в соответствующем секторе.