На севере Красноярского края может появиться первая малая атомная станция

Такие станции характеризуются компактностью, модульностью и сокращенными темпами строительства

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /ТАСС/. Первая малая атомная станция может появиться в поселке Байкит Эвенкии на севере Красноярского края к 2035 году. Об этом ТАСС рассказал на форуме "Технопром" в Новосибирске исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Александр Ананьев.

"На Восточном экономическом форуме мы должны подписать рамочное соглашение с Росатомом [по строительству малых атомных станций]. На этом этапе его будет достаточно для того, чтобы уже подбирать конкретный населенный пункт, где мы будем реализовывать этот проект. <…> По срокам станции нужной мощности - это к 2028 году [начать строительство]. Плюс само строительство пять-шесть лет. <…> Я бы в первую очередь реализовал этот проект в Эвенкии, в поселке Байкит. Там у нас вопрос остро стоит в модернизации существующего оборудования, и нужно вкладывать тоже миллиарды рублей. Лучше бы их сразу вложить в более перспективный источник энергии", - сообщил Ананьев.

По его словам, ежегодно регион из краевого бюджета вкладывает более 3,3 млрд рублей в организацию электроснабжения населенных пунктов. "Примерно столько же вкладывается для организации теплоснабжения. С одной стороны, мы понимаем, что некоторое время, даже при установке таких реакторов, нам придется нести эти расходы, потому что любой проект должен окупаться. Мы стремимся установить как гидростанции малой мощности, так и такие же маломощные реакторы <…> на севере Красноярского края", - пояснил Ананьев.

Атомные станции малой мощности характеризуются компактностью, модульностью и сокращенными темпами строительства. Одну из первых таких станций планируется построить в Усть-Янском районе Якутии.

О форуме

X Международный форум технологического развития "Технопром" пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.