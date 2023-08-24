В РФ начали разработку ветроустойчивого дирижабля для решения проблемы северного завоза

Взлетная масса дирижабля составит 177 тонн при грузоподъемности 60 тонн, отметил руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований Ян Чибисов

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) начал разработку ветроустойчивого дирижабля "Шкипер", применение которого будет актуально для северного завоза. Об этом сообщил на форуме "Технопром" руководитель проектной группы воздушных средств ФПИ Ян Чибисов.

Под северным завозом подразумевается комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов. Для северных территорий актуальна проблема сильных ветров, которые осложняют полеты авиации.

"К нам обратились логистики, которые занимаются северным завозом и предложили вот такое решение с циклическим движителем, но здесь главная история - это ветроустойчивость. Мы решили сделать дирижабль, наконец, настолько же эксплуатационно пригодным по ветровым нагрузкам, ветровой обстановке", - сказал он.

Взлетная масса дирижабля, согласно данным доклада Чибисова, составит 177 тонн при грузоподъемности 60 тонн. Дальность полета с грузом 33,7 тонны составит около 3 тыс. км. По словам Чибисова, такой дирижабль нацелен на обеспечения и развитие нефтегазового комплекса на северных территориях, где сосредоточено много месторождений, однако есть проблемы с транспортной доступностью. Сроки завершения разработки и объем инвестиций не уточняются.

В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал базовый закон, который направлен на создание правовых и организационных основ северного завоза. Закон устанавливает основные понятия, категории грузов и полномочия органов власти, а также критерии территории северного завоза. Перечень территорий и его критерии определит правительство России.