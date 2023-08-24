Хлеб в Польше подорожал за год почти на 25%

Газета Rzeczpospolita отметила, что быстрыми темпами также дорожают овощи, предметы бытовой химии, товары для детей и кондитерские изделия

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Хлеб и мучные изделия в июле этого года подорожали в Польше на 24,8% по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

"От месяца к месяцу хлебобулочная продукция вновь начинает дорожать все сильнее, - пишет издание. - К сожалению, все указывает на дальнейшее подорожание в ближайшие месяцы".

По данным газеты, хлеб входит в группу из пяти категорий товаров, дорожающих самыми быстрыми темпами, в которую также входят овощи, предметы бытовой химии, товары для детей и кондитерские изделия.

Подорожание хлебобулочных изделий в Польше происходит несмотря на то, что 1 апреля правительство установило фиксированную цену на газ для пекарен, указывает Rzeczpospolita.

В настоящее время средняя цена буханки хлеба весом в один кг составляет в Польше 4,8 злотых (около $1,2).