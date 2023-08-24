Австрийская Uniqa Group продала свою долю Raiffeisen Life "Ренессанс страхованию"

Страховая группа завершила выход из РФ

ВЕНА, 24 августа. /ТАСС/. Австрийская страховая группа Uniqa Group продала свою 75%-ную долю компании Raiffeisen Life российскому "Ренессанс страхованию" и завершила выход из РФ. Об этом говорится в отчете компании за первую половину 2023 года, опубликованном на ее сайте.

"Совместно с нашим партнером по совместному предприятию АО "Райффайзенбанк" в прошлом году мы изучили все возможные варианты действий в этой сложной с юридической точки зрения ситуации. Теперь мы делаем последний логический шаг - продаем нашу российскую дочернюю компанию, на долю которой приходится значительно меньше одного процента выручки группы и которая, таким образом, играет незначительную роль в нашем портфеле. Это означает, что мы выходим из России", - отметил Вольфганг Киндл, член правления группы, ответственный за деятельность на международных рынках.

Raiffeisen Life является российской дочерней компанией австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI). Параллельно с продажей доли Uniqa Group RBI также продала "Ренессанс страхованию" оставшиеся 25% своей "дочки", находившиеся в ее собственности. Сумма сделок не раскрывается, ее завершение потребует одобрения со стороны российских властей.