Рамапоса: БРИКС рассмотрит возможность запуска платежных инструментов на основе нацвалют

Лидеры стран объединения дали соответствующее задание министрам финансов и председателям центральных банков, сообщил президент ЮАР

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) дали задание Минфинам и ЦБ своих стран рассмотреть возможность запуска платежных инструментов и платформ на основании национальных валют. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамапоса.

"Мы отметили, что существует глобальное движение к использованию местных валют в качестве альтернативы [существующим схемам] финансовых расчетов и альтернативных платежных систем. Как БРИКС мы готовы использовать возможности по улучшению стабильности, надежности и справедливости глобальной финансовой архитектуры. В этой связи лидеры БРИКС дали задание министрам финансов и председателям центральных банков, согласно установленному порядку, рассмотреть возможность выпуска местных валют, платежных инструментов и платформ и отчитаться [о результатах] перед лидерами БРИКС перед следующим саммитом", - сказал Рамапоса.

В преддверии саммита МИД России назвал дедолларизацию объективной глобальной тенденцией, "которая объясняется возрастающим недоверием к созданным западными странами финансовым механизмам". При этом в ведомстве отметили, что вопросы формирования устойчивых к внешним рискам платежных инструментов и повышения роли нацвалют во взаимных операциях в БРИКС требуют детальной экспертной проработки.

Саммит БРИКС проходит 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР.