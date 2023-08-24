СТМ планирует создать новую площадку для строительства высокоскоростных поездов

Разработкой отечественного высокоскоростного поезда занимается "Синара - транспортные машины" совместно с РЖД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. "Синара - транспортные машины" (СТМ) планирует построить новую площадку для создания высокоскоростных поездов в России, сообщил председатель совета директор компании Александр Мишарин в рамках панельной сессии на Международном железнодорожном салоне техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" в Санкт-Петербурге.

"Мы планируем в ближайшее время построить еще одну площадку - для высокоскоростных поездов", - сказал он.

СТМ совместно с РЖД занимается разработкой отечественного высокоскоростного поезда. В конце 2022 года Мишарин сообщал, что эскизный проект первого российского высокоскоростного поезда завершен. Кроме того, подготовлен проект о создании экспериментальной модели высокоскоростного поезда с выходом в серийной производство. СТМ планирует разработать российский высокоскоростной поезд со скоростью до 400 км/ч к 2028 году. Выпускать высокоскоростные поезда будут "Уральские локомотивы" (входят в группу "Синара").

О проекте высокоскоростной магистрали в РФ

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