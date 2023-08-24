Курс пакистанской рупии снизился до 300 рупий за $1

ИСЛАМАБАД, 24 августа. /ТАСС. Курс пакистанской рупии на утренних межбанковских торгах достиг нового максимума падения по отношению к доллару США. По сообщению Ассоциации биржевых компаний Пакистана (ЕСАР), сейчас $1 стоит 300 рупий.

На открытом рынке курс пакистанской валюты составил 312 рупий за $1. Разница обменного курса рупии на двух рынках составила рекордные 4% по сравнению с уровнем 1,25%, рекомендованным Международным валютным фондом (МВФ), что, по оценкам, может осложнить продолжение им льготного кредитования Пакистана на сумму в $3 млрд.

По свидетельству ЕСАР, девальвация рупии была вызвана ростом спроса на доллар у трейдеров в результате отмены правительством запрета на импорт ряда товаров и дефицита американской валюты на межбанковском рынке из-за ее перенаправления на серый рынок, где доллар торгуется на 20-25 рупий дороже.

Выход из создавшейся ситуации может быть достигнут за счет пересмотра МВФ рекомендованного уровня разницы курса рупии на межбанковском и открытом рынках, а также в результате продуманной стратегии правительства, предусматривающей ликвидацию с помощью структурных реформ серого рынка в стране. Это поможет стабилизировать курс рупии и остановить девальвацию пакистанской валюты в розничной торговле, заявила ЕСАР.