Число фейковых сайтов для кражи аккаунтов Telegram в РФ за семь месяцев выросло в 4,2 раза

В компании F.A.С.С.T сообщили, что за семь месяцев обнаружили 1 893 фишинговых ресурса

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Количество фейковых русскоязычных ресурсов, нацеленных на кражу аккаунтов пользователей мессенджера Telegram, с января по июль 2023 года выросло в 4,2 раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании F.A.С.С.T (бывшая Group-IB).

"По данным аналитиков F.A.С.С.T. Digital Risk Protection, за семь месяцев текущего года было обнаружено 1 893 фишинговых ресурса, нацеленных на кражу аккаунтов пользователей в Telegram. Пиковыми месяцами для появления подобных страниц стали июнь и июль, когда было выявлено 369 и 589 мошеннических сайтов соответственно", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в январе было обнаружено 140 мошеннических сайтов.

Весной 2023 года аналитики начали выявлять фишинговые ресурсы для похищения учетных записей также в мессенджере WhatsApp - с апреля по июль была выявлена 171 фишинговая страница.

В компании напомнили, что первая волна массовых "угонов" аккаунтов в мессенджере Telegram с помощью фишинга началась в декабре 2022 года, летом мошенники активизировались - они просят проголосовать за победу ребенка в музыкальном или танцевальном конкурсе, чтобы он смог получить путевку в летний лагерь. В WhatsApp злоумышленники тоже рассылали в личных сообщениях ссылки на фейковые "голосования" в танцевальных конкурсах, в частности, по балету.

"Злоумышленников интересуют не только учетные записи пользователей из России: аналогичные фишинговые формы распространялись на аудиторию из Италии, Армении, Азербайджана, Узбекистана и Малайзии", - уточнили в пресс-службе.

Специалисты компании F.A.C.C.T. рекомендуют пользователям включить встроенные функции безопасности Telegram, проверять доменные имена подозрительных сайтов, никому не сообщать и не вводить на сторонних ресурсах коды из СМС и пуш-уведомлений, данные карты (ПИН и CVV-коды), персональные данные, а также не переходить по подозрительным ссылкам от неизвестных отправителей.