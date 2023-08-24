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обновлено 24 августа, 08:21
Саммит БРИКС - 2023

Лула да Силва заявил, что ВВП БРИКС после принятия новых стран составит 37% от мирового

В состав объединения войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Совокупный ВВП БРИКС после принятия в состав объединения новых участников составит 37% от мирового. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции по итогам 15-го саммита БРИКС.

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"Теперь ВВП БРИКС возрастет до 37% от мирового ВВП по паритету покупательной способности, а в самом объединении будут проживать 46% мирового населения", - указал он.

Ранее на том же мероприятии президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года. 

Теги:
БразилияЛула да Силва, Луис ИнасиуСаммит БРИКС - 2023
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