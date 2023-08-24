На БРИКС после расширения приходится почти 45% мировых запасов нефти

На страны БРИКС приходится 48,5 млн кв. км, что в четыре раза больше G7 по населению

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Группа БРИКС (Бразилия, Россия, Индия Китай, ЮАР), пополнившись шестью новыми членами - Аргентиной, Египтом, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией и Эфиопией, - станет обладателем 44,35% мировых запасов нефти. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных статистических данных. При этом у "Группы семи" (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония) всего 3,9%.

Теперь на страны БРИКС приходится 48,5 млн кв. км, что составляет 36% площади земного шара. Это более чем вдвое больше, чем у G7. Совокупное население составит 3,6 млрд человек - 45% мирового (более чем вчетверо больше числа жителей "Большой семерки").

Треть мировой экономики

Внутренний валовой продукт расширенного БРИКС по паритету покупательной способности будет достигать $65 трлн - 37,3% от мирового (у G7 - 29,9%).

На БРИКС приходится практически половина мирового производства продовольствия - в 2021 году урожай пшеницы в этих 11 странах составлял 49% мирового (в G7 - 19,1%), риса - 55% (в странах "Группы семи" - 2,6%).

У БРИКС также преимущество по доле в мировой добыче необходимых для высоких технологий металлов: на них приходится 79% добычи алюминия (G7 - 1,3%) и 77% добычи палладия (6,9%).

Хотя после расширения на БРИКС будет приходиться 38,3% всего мирового промышленного производства (на G7 - 30,5%), однако преимущество по доле экспорта останется за "Группой семи" - 28,8% против 23,4%.