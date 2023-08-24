Собянин: на портале поставщиков Москвы за пять лет провели 1 млн котировочных сессий

На платформе работают свыше 310 тыс. поставщиков с большим ассортиментом продукции

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Уже более 310 тыс. организаций работают на портале поставщиков Москвы, за 5 лет там было проведено 1 млн котировочных сессий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"За пять лет на портале поставщиков провели 1 млн котировочных сессий на сумму больше 169,2 млрд рублей. Портал - незаменимый инструмент для госзакупок малого объема. На платформе работают свыше 310 тыс. поставщиков с большим ассортиментом продукции", - написал Собянин.

Он добавил, что на портале, например, можно приобрести канцелярские принадлежности, учебники, строительные материалы и горячие обеды для школ, детских садов и поликлиник, а также другие товары, работы и услуги. При этом весь процесс закупки проходит в электронном виде. Участвовать в мини-аукционах можно даже со смартфона. Что упрощает саму процедуру и позволяет предпринимателям экономить время.

"Развиваем и сам механизм торгов. В 2022 году увеличили лимит на закупки через мини-аукционы. В этом - предоставили московским заказчикам возможность вслед за региональными проводить совместные котировочные сессии. Это привлечет еще больше поставщиков", - добавил мэр.