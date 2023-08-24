В Москве ожидают проблемы с трудовыми ресурсами на стройках в ближайшие пять лет

По словам руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова, ведомство намерено оптимизировать сроки, сокращать ресурсы и повышать производительность

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Ближайшие пять в строительной отрасли столицы возможны проблемы с трудовыми ресурсами. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Есть функционал приемки работ, это очень немаловажно, потому что <…> деньги имеют стоимость во времени, и в 2025 году, мы очень сильно надеемся, что мы перейдем на информационную модель, получение календарного графика, <….> исполнительной документации. <…> Мы хотим именно оптимизировать сроки, сокращать ресурсы, повышать производительность. Мы четко понимаем, что у нас будет проблема с трудовыми ресурсами в ближайшие пять лет", - сказал Загрутдинов в рамках Московского урбанистического форума.

Он подчеркнул, что столичные строители возводят комфортные и безопасные объекты. "Хотим повысить еще планку по безопасности, по комфортности, и соответственно, мы должны уметь считать деньги на эксплуатацию, потому что мы строим два-три года, а эксплуатируем десятилетиями. <…> Цифровая модель должна четко использоваться при эксплуатации здания", - резюмировал глава департамента.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

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