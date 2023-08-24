Avia Solutions Group за €23 млн построит на Бали ремонтно-технический ангар

Его площадь составит 17 тыс. кв. м

ВИЛЬНЮС, 24 августа. /ТАСС/. Компания FL Technics ("дочка" литовского аэропортового холдинга Avia Solutions Group), занимающаяся эксплуатационным обслуживанием авиалайнеров, построит на Бали (Индонезия) ремонтно-технический ангар, стоимость проекта превышает €20 млн. Об этом компания сообщила в информации для СМИ.

"В настоящее время наше внимание прежде всего сосредоточено на географических регионах за пределами европейской сезонности. Это Латинская Америка, Азия, Австралия, где создается инфраструктура, которая позволит лайнерам входящих в Avia Solutions Group авиалиний в течение четырех часов добраться до ремонтной базы", - приводятся в сообщении слова генерального директора Йонаса Янукенаса.

Стоимость проекта на Бали составляет €23 млн. Как отметил Янукенас, в ангаре площадью 17 тыс. кв. м одновременно смогут обслуживаться шесть авиалайнеров. Авиационный парк Avia Solutions Group насчитывает 180 самолетов.