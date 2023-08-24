Путин назвал важной тему расчетов в нацвалютах между странами БРИКС

Президент РФ отметил, что это сложный вопрос

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал важными вопросы создания единой расчетной единицы и использования нацвалют в торговле между странами БРИКС.

Выступая по видеосвязи на пресс-конференции по итогам саммита "пятерки" в ЮАР, российский лидер выделил наиболее важные договоренности, среди которых - "вопросы единой расчетной валюты".

"Это сложный вопрос, но мы так или иначе будем двигаться по решению этих проблем, - сказал Путин. - Второй [важный момент] касается организации расчетов [в нацвалютах] между нашими странами в сфере экономической деятельности".