24 августа, 08:18

Путин назвал важной тему расчетов в нацвалютах между странами БРИКС

© Kremlin.ru

Президент РФ отметил, что это сложный вопрос

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал важными вопросы создания единой расчетной единицы и использования нацвалют в торговле между странами БРИКС.

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Выступая по видеосвязи на пресс-конференции по итогам саммита "пятерки" в ЮАР, российский лидер выделил наиболее важные договоренности, среди которых - "вопросы единой расчетной валюты".

"Это сложный вопрос, но мы так или иначе будем двигаться по решению этих проблем, - сказал Путин. - Второй [важный момент] касается организации расчетов [в нацвалютах] между нашими странами в сфере экономической деятельности". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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