В NewsGuard рассказали, что новостные контент-фермы копируют материалы СМИ с помощью ИИ

Компания обнаружила 37 контент-ферм

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Американская компания NewsGuard обнаружила 37 контент-ферм, которые копируют новостные материалы крупных СМИ, используя искусственный интеллект. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на ее сайте.

Согласно данным исследования, на сайтах размещались статьи, содержащие текст, фотографии и цитаты, идентичные материалам, опубликованным на веб-страницах таких СМИ как The New York Times, Reuters и CNN. Ни на одном из 37 веб-ресурсов не упоминался источник новости. Как отмечает компания, некоторые из порталов могут функционировать автоматически, без помощи человека. Кроме того, на некоторых страницах размещалась реклама известных брендов, что, по мнению сотрудников компании NewsGuard, помогает финансировать воспроизведение оригинального контента обманным путем с применением технологий ИИ.

В политике использования двух ведущих чат-ботов - Bard от Google и ChatGPT от OpenAI - говорится, что пользователям запрещено использовать эту технологию в целях создания плагиата. Представители NewsGuard отправили запросы с результатами своего исследования в адрес обеих компаний и предупредили корпорации о том, что их инструменты используются в целях незаконного копирования оригинальных новостных материалов. Ответов получено не было, отметили в NewsGuard.

Как отмечает агентство Bloomberg, в последнее время возросла напряженность между медиаиндустрией и технологическими компаниями на фоне опасений по поводу нового поколения мощных инструментов искусственного интеллекта. Они связаны с тем, что обученные на больших объемах онлайн-данных системы генеративного ИИ могут создавать контент, делающий не актуальной работу писателей, художников и журналистов.

NewsGuard - рейтинговая система для новостных и информационных сайтов. Компания также предоставляет услуги по отслеживанию дезинформации и обеспечению безопасности бренда.