Решения конфликтов и экономическое сотрудничество. Что вошло в декларацию стран БРИКС

Лидеры стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - приняли по итогам XV саммита "пятерки" Йоханнесбургскую декларацию. Она была представлена в четверг по итогам встречи руководителей стран в ЮАР.

ТАСС собрал основные положения.