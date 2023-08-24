Решения конфликтов и экономическое сотрудничество. Что вошло в декларацию стран БРИКС

Лидеры стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - приняли по итогам XV саммита "пятерки" Йоханнесбургскую декларацию. Она была представлена в четверг по итогам встречи руководителей стран в ЮАР.
ТАСС собрал основные положения.
- Страны БРИКС намерены усилить сотрудничество в сельском хозяйстве для обеспечения продовольственной безопасности как внутри объединения, так и во всем мире. "Признавая, что страны БРИКС производят треть мирового продовольствия, мы подтверждаем свою приверженность сельскохозяйственному сотрудничеству и содействию устойчивому сельскому хозяйству, а также развитию сельских отраслей стран БРИКС для усиления продовольственной безопасности внутри БРИКС и по всему миру", - отмечается в декларации.
- Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность применением односторонних санкций и их негативными последствиями для развивающихся стран. В декларации указано, что страны выражают обеспокоенность "по поводу использования односторонних принудительных мер, которые не совместимы с принципами Устава ООН и оказывают отрицательное влияние, особенно на развивающийся мир. Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению и улучшению глобального управления путем продвижения более гибкой, эффективной, действенной, представительной, демократической и подотчетной международной и многосторонней системы".
- Cтраны БРИКС рассматривают ООН как краеугольный камень международной системы. "Мы подтверждаем нашу приверженность многосторонности и соблюдению международного права <...>. ООН [рассматривается] как краеугольный камень, ООН играет центральную роль в международной системе, в которой суверенные страны сотрудничают в целях поддержания мира и безопасности, продвижения устойчивого развития", - отмечается в декларации. В документе также отмечается, что страны будут сотрудничать для "обеспечения и защиты демократии, прав человека". Взаимодействие государств основывается на "солидарности, взаимном уважении, справедливости и равенстве", говорится в документе.
- БРИКС с признательностью отмечает африканскую инициативу по урегулированию украинского конфликта. Страны - участницы объединения напомнили о позициях относительно конфликта на Украине и вокруг него, "выраженные на соответствующих форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН. Мы с признательностью отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, направленные на мирное разрешение конфликта посредством диалога и дипломатии, включая мирную миссию африканских лидеров и предлагаемый путь к миру".
- Страны БРИКС привержены усилению макроэкономической координации, углублению сотрудничества в экономике. "Мы подтверждаем нашу приверженность усилению координации макроэкономической политики, углублению экономического сотрудничества и работе по обеспечению сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного восстановления экономики", - отмечается в декларации.
- Страны БРИКС выступают за реформу ООН и увеличение представительства развивающихся стран в ее Совбезе. В декларации указано, что стороны поддерживают "всеобъемлющую реформу ООН, включая Совет Безопасности, с целью того, чтобы сделать ее более демократичной, репрезентативной, эффективной и дееспособной, а также увеличить представительство развивающихся стран в составе Совбеза, чтобы он мог адекватно реагировать на существующие глобальные вызовы и поддерживать законное стремление новых и развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию, Индию и ЮАР, играть более значительную роль в международных делах, в частности в ООН, включая ее Совет Безопасности".
- БРИКС привержена мирному решению конфликтов в Нигере, Ливии и Судане на базе ООН и Африканского Союза. "Мы высоко оцениваем продолжающиеся коллективные усилия ООН, Африканского союза и субрегиональных организаций, включая, в частности, сотрудничество между Советом Безопасности ООН и Советом мира и безопасности АС по решению региональных проблем, включая поддержание мира и безопасности, содействие постконфликтному восстановлению и развитию, и призываем к продолжению поддержки международным сообществом этих усилий с использованием таких средств, как диалог, переговоры, консультации, посредничество", - отмечается в декларации.
- Страны БРИКС поддерживают стремление Бразилии, Индии и ЮАР играть большую роль в Совбезе ООН.
- Страны БРИКС обеспокоены конфликтами в мире, настаивают на мирном решении разногласий при помощи диалога. Стороны выразили обеспокоенность" идущими конфликтами во многих частях мира. Мы подчеркиваем нашу приверженность мирному разрешению разногласий и споров при помощи диалога и инклюзивных консультаций на основе координации и сотрудничества и поддерживаем все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов".
- Страны БРИКС выступают против торговых барьеров, в том числе вводимых развитыми странами под предлогом борьбы с изменением климата. "Мы выступаем против торговых барьеров, в том числе тех, которые под предлогом борьбы с изменением климата вводятся некоторыми развитыми странами, и подтверждаем нашу приверженность укреплению координации по этим вопросам", - отмечается в декларации.
- Лидеры БРИКС выступили за использование национальных валют в международной торговле и финансовых операциях между странами объединения.
- Страны БРИКС выступили за укрепление механизма нераспространения оружия массового поражения.
- Страны БРИКС с удовлетворением отмечают предложения о посредничестве, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине. "Мы напоминаем о наших национальных позициях в отношении конфликта на Украине и вокруг нее, выраженных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, направленные на мирное урегулирование конфликта путем диалога и дипломатии, включая миротворческую миссию африканских лидеров и предложенный путь к миру", - отмечается в декларации.
- Страны БРИКС выступили за урегулирование конфликта вокруг иранской ядерной программы дипломатическими средствами.
- Страны БРИКС поддерживают разработку международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях.
- Страны БРИКС призывают к расширению представительства развивающихся стран в международных организациях и на многосторонних форумах.
- Лидеры БРИКС подчеркнули важность G20 как ведущего международного форума. "Мы подтверждаем важность сохранения за Группой двадцати роли ведущего многостороннего форума в области международного экономического и финансового сотрудничества, объединяющего как развитые страны, так и страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, где ведущие экономики [мира] совместно ищут решения глобальных проблем", - отмечается в декларации.
- Страны БРИКС договорились работать над увеличением взаимных туристических потоков.
- БРИКС поддерживает повестку дня Африканского союза до 2063 года, в том числе введение континентальной зоны свободной торговли.
- Страны БРИКС поддержали центральную роль ООН в вопросах мира. "Мы подчеркиваем нашу приверженность многостороннему подходу и центральной роли ООН, что является необходимым условием для поддержания мира и безопасности. Мы призываем международное сообщество поддержать страны в их совместной работе по восстановлению экономики после пандемии", - говорится в документе.
- БРИКС выступает за реформы ВТО и Бреттон-Вудских институтов. Страны "принимают обязательство конструктивным образом заняться продвижением необходимой реформы ВТО". "Мы также призываем к реформе Бреттон-Вудских финансовых институтов", - отмечается в декларации.
- БРИКС выступает за коллективное решение проблемы международного долга. "Считаем, что необходимо должным образом решить проблему международного долга, чтобы поддержать восстановление экономики и устойчивое развитие, принимая во внимание национальное законодательство и внутренние процедуры в каждой стране", - отмечается в декларации.