"Соллерс" планирует выпустить новые модификации Atlant и Argo в 2024 году

Как отметили в компании, в начале 2024 года Atlant будет доступен в версии восьмиместного автобуса

ЕЛАБУГА /Татарстан/, 24 августа. /ТАСС/. "Соллерс" планирует выпустить новые модификации легких коммерческих автомобилей Atlant и Argo в 2024 году, следует из презентации компании, представленной директором по продажам и маркетингу "Соллерс Алабуга" Маратом Шараповым.

Так, в начале следующего года Atlant будет доступен в версии восьмиместного автобуса. Кроме того, Argo будет производиться в версиях со сдвоенной (двухрядной) кабиной и бензиновым двигателем.

В прошлом году "Соллерс" запустил производство коммерческих автомобилей Atlant и Argo на своем заводе в ОЭЗ "Алабуга" (Елабуга, Республика Татарстан). Продажи Sollers Argo и Sollers Atlant начались в декабре 2022 года. Приобрести автомобили можно в 70 дилерских центрах в 50 городах России.