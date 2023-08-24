Ростехнадзор приостановил добычу угля на лаве в шахте "Сибирская" в Кузбассе

Официальный представитель ведомства Андрей Виль отметил, что были найдены нарушения в системе аэрогазового контроля, крепления горной выработки, взрывобезопасности электрооборудования

ТАСС, 24 августа. Сибирское управление Ростехнадзора приостановило выемку угля на лаве № 1108 в шахте "Сибирская", сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"В период с 17 по 23 августа 2023 года Сибирским управлением Ростехнадзора был составлен один протокол о временном запрете деятельности: 23 августа на работы по добыче угля из лавы № 1108 ООО "Шахта Сибирская", - написал Виль.

Он уточнил, что были найдены нарушения в системе аэрогазового контроля, крепления горной выработки, взрывобезопасности электрооборудования.

Шахта "Сибирская" расположена в Полысаевском городском округе Кузбасса. Предприятие работало до 2005 года под названием шахта "Кузнецкая", после этого добыча временно не велась, в 2016 году лицензия на недра была переоформлена, обновленное предприятие было построено и запущено новыми собственниками в начале 2022 года с проектной мощностью 6 млн тонн угля в год.