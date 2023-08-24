РНКБ запустил рассрочку для покупок по кредитным картам

По новой услуге клиенты сами могут выбирать срок рассрочки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма РНКБ, входящий в группу ВТБ, запустил рассрочку для покупок по кредитным картам, действующую от трех месяцев до года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Банк РНКБ, входящий в группу ВТБ, запускает новую услугу - рассрочку для совершения покупок по кредитным картам, действующую от трех месяцев до года. Услуга позволяет возвращать деньги равными частями за конкретную покупку в течение более длительного срока без начисления процентов, клиент только один раз платит комиссию за оформление. Рассрочку можно подключить для покупок от 1 000 рублей, которые были совершены в предыдущем и текущем месяце", - говорится в сообщении.

В банке уточнили, что по новой услуге клиенты сами могут выбирать срок рассрочки в три, шесть, девять месяцев или год.

"Льготный период по операциям, которые не оформлены в рассрочку, будет продолжать действовать при соблюдении необходимых условий. Услуга доступна владельцам кредитных карт с мобильным приложением, установленным на смартфоне с операционной системой Android версии от 1.78.0", - уточнили в пресс-службе.

С 2016 года количество выданных кредитных карт РНКБ превысило 1 млн. С начала текущего года клиенты оформили около 50 тыс. кредитных карт.