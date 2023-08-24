Трудовая миграция в Москву составила около 1,5 млн человек из других регионов

По словам руководителя департамента экономической политики и развития Марии Багреевой, важный вклад в экономику других регионов вносит стимулирование развития производств, ориентированных на потребление в Московской агломерации

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московская агломерация является примером эффективного роста территории, только трудовая миграция в Москву составляет около 1,5 млн человек из других регионов России. Об этом сообщила министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, рост городов - это естественный процесс современного развития. Население городов растет более чем в четыре раза быстрее, чем в целом общая численность населения в мире - в 2020 году доля городского населения в мире составила 56%, а к 2050 году, по прогнозам ООН, она увеличится почти до 70%.

"Эффективный рост Московской агломерации создает новые возможности для экономического развития всех ее участников, прилегающих территорий и для других регионов России. Прежде всего, это создание рабочих мест. Только трудовая миграция в Москву составляет около 1,5 млн человек из других регионов России, в том числе порядка 800 тыс. - из Московской области. Эти люди тратят часть заработанных средств у себя в регионах, создавая потребительский спрос на местах", - сказала Багреева в рамках Московского урбанистического форума.

По ее словам, важным вкладом в экономику других регионов является стимулирование развития производств, ориентированных на потребление в Московской агломерации. Речь идет о создании рынка сбыта для товаров ежедневного спроса, специализированных товаров, например, материалов для строительства, и многих других. В частности, Москва формирует спрос на продукты питания, производимые в Московской области - в Подмосковье закупается около 30% от потребности города.

"Для максимальной реализации экономического потенциала Московской агломерации реализуются проекты по созданию общей транспортной инфраструктуры, которые не только повышают связанность территории, но и улучшают качество жизни населения агломерации и повышают инвестиционную привлекательность территорий. Так, по самым консервативным оценкам специалистов департамента экономической политики и развития Москвы, частные инвестиции в недвижимость, создаваемую в полуторакилометровой зоне притяжения МЦД в Московской области из-за реализации проекта, составят около 830 млрд рублей в период с 2023 до 2030 года, на этих объектах будет создано порядка 60 тыс. рабочих мест", - подчеркнула Багреева.