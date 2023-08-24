"Яндекс" запустил накопительный финтех-сервис

В нем предусмотрена ежедневная выплата процентов и возможность пополнения и снятия денег в любой момент

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Яндекс" объявил о запуске нового накопительного финтех-сервиса "Сейвы", в котором предусмотрена ежедневная выплата процентов и возможность пополнения и снятия денег в любой момент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Это новый накопительный продукт со ставкой 13% годовых на первые три месяца, ежедневной выплатой процентов, кастомизацией счетов и возможностью положить или забрать деньги в любой момент без комиссии", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что доступ будет открываться постепенно.

Пользователи смогут открыть до 10 счетов, управлять их названием и дизайном, определить цель каждого из них и начать откладывать деньги. Сумма пополнения может быть любой, однако суммарно на всех счетах можно будет хранить до 10 млн рублей.

"Сейвы" защищены Агентством по страхованию вкладов. Пополнять счета можно переводом с "Карты плюса" или по реквизитам из любого банка, а вывести деньги можно либо на "Карту плюса" (и с нее уже в другой банк через СБП) или переводом по реквизитам на счет в любом банке", - уточнили в "Яндексе".

В будущем "Яндекс" планирует предложить и другие продукты для накопления.