Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит $10 млрд на цели глобального развития

Специальный фонд вскоре учредят финансовые институты, отметил председатель КНР

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Китай создаст фонд на нужды глобального развития в объеме $10 млрд. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам XV саммита БРИКС.

"Был принят ряд мер в области сотрудничества на благо развития. Китай предоставил большое число ресурсов на цели развития <…>. Финансовые институты Китая вскоре учредят специальный фонд стоимостью $10 млрд на цели устойчивого развития", - заявил председатель КНР.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай продолжает углублять практическое сотрудничество с развивающимися странами и призвал к единству в создании сообщества, которое сможет обеспечить совместное развитие в интересах глобальной модернизации.

Лидеры стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) приняли по итогам XV саммита "пятерки" Йоханнесбургскую декларацию. Она была представлена в четверг по итогам встречи руководителей стран в ЮАР. Объединение пополнилось шестью новыми странами. С 2024 года к БРИКС присоединятся шесть новых стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Кроме того, к следующей встрече в 2024 году финансовые учреждения стран-участниц подготовят предложения по использованию национальных валют и общих платежных инструментов.