Путин: РФ за два года нарастила экспорт нефти, нефтепродуктов и СПГ в Африку в 2,6 раза

Президент назвал это увеличение приличным

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Поставки в Африку российских нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) за два года выросли в 2,6 раза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видео-конференц-связи на встрече в формате "БРИКС плюс/аутрич".

"За последние два года увеличился в 2,6 раза экспорт в Африку российской сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа. Приличное увеличение!" - сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что Россия ответственно подходит и к своим обязательствам по экспорту энергоресурсов, который в основном ориентирован на быстро развивающиеся рынки. "Российское топливо по конкурентной стоимости позволяет дружественным странам, в том числе африканским, сдерживать рост цен, наращивать промышленное и аграрное производство. Тем самым укрепляется их энергетическая безопасность и экономическая устойчивость", - отметил он.