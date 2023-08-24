Пензенский "Радиозавод" открыл новый цех по выпуску посевной техники благодаря займу ФРП

Общие инвестиции в проект составили 263 млн рублей

ТАСС, 24 августа. Предприятие "Радиозавод" в Пензенской области открыло новый цех по производству модернизированных моделей крупногабаритной посевной техники "Быстрица" благодаря займу Фонда развития промышленности (ФРП). Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Пензенский "Радиозавод" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") запустил новый цех для серийного производства модернизированных моделей крупногабаритной посевной техники "Быстрица". Благодаря техническому перевооружению мощность предприятия по выпуску сельхозтехники выросла в два раза, а уровень локализации продукции достиг 85%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общие инвестиции в проект составили 263 млн рублей, из них 211 млн рублей предоставил ФРП в виде льготного займа на приобретение высокотехнологичного оборудования. "Конструкторы "Радиозавода" разработали новые модели посевной техники, которые уже проходят испытания на полях Пензенской области. В целом, запуск нового цеха позволил усилить существующие рыночные позиции предприятия, увеличив долю выпускаемой гражданской продукции с 11% в 2021 году до 20% в 2023 году", - цитирует пресс-служба гендиректора АО "Радиозавод" Олега Ратникова.

По данным пресс-службы, потребителями техники могут выступать как фермерские хозяйства с посевными площадями 50 га, так и крупные аграрии. Основные потребители модернизированной и новой посевной техники пензенского производства работают на территории России и Казахстана.

Акционерное общество "Радиозавод" выпускает мобильные медицинские комплексы "Медтеко", цифровые приставки и энергосберегающие светодиодные светильники "Волна", сушильные шкафы "Дачник". Кроме того, предприятие серийно выпускает посевную технику с пневматическим высевом семян и удобрений под торговой маркой "Быстрица" для агрегатирования с тракторной техникой тягового класса "1,4" и "2,0" (соответствует мощности двигателей тракторов от 55 до 130 л.с.). С 2013 года предприятие входит в дивизион "Проектирование и производство средств связи" холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех", по итогам 2022 года возглавило рейтинг инновационно-активных предприятий Пензенской области.

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.