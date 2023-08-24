Для строительства ВСМ рассмотрят вопрос привлечения средств ФНБ

Замглавы Минтранса Валентин Иванов отметил, что рабочая группа по строительству высокоскоростной магистрали будет сформирована в течение ближайшей недели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Вопрос привлечения средств ФНБ для строительства высокоскоростной магистрали в России будет рассматриваться в рамках рабочей группы. Об этом сообщил журналистам замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".

"Мы меры государственной поддержки, значит, в том числе федеральные бюджетные средства, ФНБ, они как раз будут обсуждать в процессе работы рабочей группы", - сказал он.

Иванов добавил, что рабочая группа по строительству ВСМ будет сформирована в течение ближайшей недели. Вопрос реализации проекта ВСМ будет детально рассмотрен в рамках рабочей группы, учитывая все вопросы финансирования, разработки подвижного состава и реализации концессии. Кроме того, по словам замминистра транспорта, изменение ключевой ставки ЦБ серьезно повлияет на финансовую модель проекта. На текущий момент стоимость строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург оценивается в 1,7 трлн рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра заявил, что наступил момент для реализации ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Также ВЭБ.РФ совместно с банками рассмотрит вопрос о финансировании проектов ВСМ - как строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург, так и других проектов.

По подсчетам Минтранса РФ, строительство ВСМ потребует выделения средств Фонда национального благосостояния в объеме до 468 млрд рублей. В 2023 году планировалось выделить 19,6 млрд рублей за счет внебюджетных источников, при этом привлечение средств из федерального бюджета не предполагалось. Всего в 2023-2024 годах на реализацию программы планируется направить около 41,3 млрд рублей.