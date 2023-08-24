С февраля 2024 года на Бали начнут взимать по $10 с иностранных туристов

Средства будут направляться на сохранение коралловых рифов, мангровых зарослей и другие экологические проекты

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Иностранные туристы на острове Бали с февраля 2024 года должны будут оплатить туристический сбор в размере 150 тыс. рупий ($10 по текущему курсу). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу департамента туризма Бали Тьокорду Багуса Пемаюна.

По его информации, сбор должен быть уплачен до или во время прибытия, остальные детали пока обсуждаются. Средства будут направляться на сохранение коралловых рифов, мангровых зарослей и другие экологические проекты, сообщает агентство.

Ранее губернатор Бали Ваян Костер сообщал, что власти Бали со следующего года планируют ввести туристический сбор для иностранных гостей в размере 150 тыс. рупий.