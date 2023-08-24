Минэнерго намерено оптимизировать расходы на логистику топлива в южные регионы

По данным ведомства, уровень производства нефтепродуктов на заводах в РФ полностью обеспечивает текущий спрос с учетом переориентации части экспорта бензина и дизтоплива на внутренний рынок

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Штаб Министерства энергетики РФ в настоящий момент работает над повышением ритмичности поставок топлива в южные регионы, которые ранее сообщали о нехватке топлива. Министерство также намерено оптимизировать расходы на логистику для всех участников, сообщили в Минэнерго.

"На особый контроль штаба взяты вопросы ритмичности поставок топлива в южном направлении и топливообеспечения предприятий агропромышленного комплекса и сетей АЗС. На основе постоянного мониторинга производственных и потребительских потребностей участников штаб работает над повышением ритмичности и оптимизации расходов на логистику для всех участников", - отметили в министерстве.

По данным Минэнерго, уровень производства нефтепродуктов на заводах в РФ полностью обеспечивает текущий спрос с учетом переориентации части экспорта бензина и дизтоплива на внутренний рынок.

Выпуск автомобильного бензина в объеме 117,4 тыс. тонн в сутки соответствует среднему уровню августа 2021-2022 гг. Производство дизтоплива в объеме 232,0 тыс. т в сутки почти на 10% превышает уровень августа предыдущих лет.

"Чтобы исключить возможные сбои в обеспечении регионов топливом, работает штаб Минэнерго. В его состав входят представители федеральных органов исполнительной власти, нефтяных компаний, ОАО "РЖД", АО "СПбМТСБ", автоперевозчиков и независимых участников рынка", - напомнили в ведомстве.

Ранее газета "Известия" писала, что в регионах России стали сообщать о нехватке топлива на АЗС. Это происходит, в том числе, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской и Новосибирской областях, а также в Калмыкии и Хабаровском крае.