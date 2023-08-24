Суд оштрафовал Twitch за отказ удалить недостоверную информацию о подрыве Каховской ГЭС

Сумма штрафа составляет 3 млн рублей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мировой суд в Москве оштрафовал на 3 млн рублей стриминговый сервис Twitch за отказ удалить недостоверную информацию о подрыве Каховской ГЭС, передает корреспондент ТАСС из зала судебного участка Москвы № 422, где было принято это решение.

"Признать компанию Twitch виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и назначить ей наказание в виде штрафа на сумму 3 млн рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Как следует из материалов дела, поводом для привлечения сервиса к ответственности стал ряд стримов о ходе СВО, в том числе с утверждением о подрыве Каховской ГЭС российскими силовыми структурами. Представители Twitch в суд не явились, решение было вынесено в их отсутствие.

Американский видеостриминговый сервис Twitch специализируется на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Является дочерней структурой компании Amazon. С 14 июля прошлого года в отношении Twitch принимаются меры за неудаление противоправной информации: поисковые системы информируют пользователей о нарушении компанией законодательства РФ. Она была оштрафована за различные правонарушения в сфере интернета на общую сумму порядка 37 млн рублей.

В Роскомнадзоре заявили, что не исключают возможность полной блокировки Twitch в России, однако такое решение должно быть взвешенным, с учетом всех рисков для пользователей.